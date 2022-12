Les voyageurs arrivant en Tunisie exemptés de l’obligation de présenter un test PCR et le passeport vaccinal

Les voyageurs arrivant en Tunisie sont exemptés de l’obligation de présenter un test PCR et le passeport vaccinal, suite à l’amélioration des indicateurs nationaux liés à la pandémie et à la stabilisation de la situation épidémiologique à un très faible niveau d’infection aux plans national et international.

Le ministère de la Santé a annoncé, dans un communiqué, la poursuite de la campagne de vaccination et l’administration des doses de renforcement de l’immunité, notamment pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, appelant les personnes présentant des symptômes du Covid-19 à porter des masques et à aérer les espaces clos.

Le ministère a précisé que les protocoles sanitaires sont mis à jour en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique de la pandémie du Covid 19.

Il est à noter que le ministère de la santé avait annoncé, dans son rapport périodique sur la situation épidémiologique, le mardi 29 novembre 2022, que 81 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés, avec un taux d’analyse positif de 5,91 pour cent, au cours de la période du 21 novembre au 27 novembre 2022 sans enregistrer de décès.

Tekiano avec TAP