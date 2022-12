Lutte contre le SIDA : une caravane de santé sillonnera le Nord-Ouest Tunisien

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA (le 1er décembre), une caravane de santé sillonnera les gouvernorats du Nord-Ouest (Jendouba, le Kef et Béja) du 06 au 08 décembre 2022.

Organisée à l’initiative de la délégation régionale de la famille et de la population à Jendouba en partenariat avec l’Université de Jendouba, la caravane aura pour principal objectif la sensibilisation des étudiants aux dangers des comportements à risque.

Selon un communiqué publié vendredi sur la page officielle de l’Office national de la famille et de la population (ONFP), la caravane démarrera du campus universitaire de Jendouba, passera au campus universitaire du Kef et terminera son parcours à la Cité universitaire de Béja.

Le personnel médical et paramédical de l’ONFP et des organisations de la société civile sensibiliseront les étudiants à l’importance de la prévention et leur feront connaitre les différents services fournis par l’ONFP pour lutter contre le SIDA.

A noter que des opérations de dépistage du sida sont anonymes, volontaires et gratuites seront effectuées lors de cette manifestation.

Etat des lieux du VIH en Tunisie —-> https://www.tekiano.com/2022/11/24/semaine-du-depistage-du-sida-atl-mst-sida-tunis-expose-letat-des-lieux-du-vih-en-tunisie/