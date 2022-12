Match Cameroun Brésil : où regarder le match de la coupe du monde du 02 décembre?

Le Match Cameroun Brésil se joue vendredi 02 décembre 2022 à 20H dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe du groupe G dans le cadre du mondial Qatar 2022.

Deux grandes nations du football s’affrontent; le Brésil numéro un au classement FIFA, leader du groupe G et déjà qualifiée pour les 8èmes de finale de la Coupe du monde et Le Cameroun, qui n’a toujours pas gagné et doit prendre les 3 points pour espérer poursuivre son rêve…

Le Match Cameroun Brésil sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports ar Max 2, beinsports fr 1, TF1, La 1, Gol Mundial, Sport TV 1, La Une, Rai 1 et Servus TV. Le streaming du Match Cameroun Brésil est accessible sur les sites beinconnect et mytf1.

Tekiano

Avoir :

Mondial Qatar 2022 : Horaires des matchs de la coupe du monde du 20/11 au 18/12