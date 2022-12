Prix Voix d’Afriques : Un concours littéraire pour les plumes africaines de moins de 30 ans

Le prix Voix d’Afriques est un concours littéraire destiné à faire émerger les jeunes auteurs et auteures de langue française du continent africain initié par les éditions JC Lattès et RFI, en partenariat avec la Cité internationale des arts.

C’est la 4ème édition de ce prix qui vise à soutenir et mettre en lumière les nouvelles voix littéraires africaines, des romans reflétant la situation d’un pays, une actualité politique, économique ou sociale ou des textes plus intimistes.

Ce concours d’écriture s’adresse à toute personne majeure et de moins de 30 ans n’ayant jamais été publiée et résidant dans un pays d’Afrique. Plus de 14000 personnes se sont inscrites sur la plateforme depuis le lancement de la première édition du concours.

Chaque roman portait un regard unique sur l’Afrique, une réflexion sur l’Histoire, ce que permet l’éducation, quels rêves portent les hommes face à des pouvoirs durs, des frontières fermées, quels secrets ils gardent précieusement, quelles sont leurs luttes et leurs armes : la poésie, l’humour, l’entraide, l’imagination.

Le lauréat 2022 du prix Voix d’Afriques est le roman “Comme une reine” de la poétesse et slameuse camerounaise Ernis qui offre un premier roman porté par la force des femmes de son pays, entre tradition et désir de s’en affranchir.

Pour plus d’informations et déposer votre candidature en ligne, consultez le site itedesartsparis.net

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2023.

Tekiano