Sélection tunisienne : Wahbi Khazri prend sa retraite internationale

L’international tunisien, Wahbi Khazri, meilleur buteur de l’équipe de Tunisie lors des phases finales de la Coupe du monde, a décidé de prendre sa retraite internationale.

Le pensionnaire du FC Montpellier (Ligue 1 française) a, dans une déclaration télévisée, annoncé avoir décidé de mettre fin à sa carrière internationale après la participation aux qualifications et aux éliminatoires de cinq Coupes d’Afrique des nations (2013, 2015, 2017, 2019 et 2022) et deux Coupes du monde de football (Russie 2018 et Qatar 2022).

Khazri, qui avait rejoint les Aigles de Carthage en 2013, a tenu, par ailleurs, à remercier les supporters de l’équipe nationale ainsi que tous les membres de la sélection, se disant fier de ce qu’il a accompli au sein de l’équipe de Tunisie.