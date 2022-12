L’association GREEN TECH pour la collecte et le traitement des déchets industriels est lancée

L’association Green Tech qui regroupe des chefs d’entreprise opérant essentiellement, dans la collecte et le traitement des déchets industriels, l’environnement et les énergies renouvelables est née, a fait savoir la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) .

L’association Green Tech, à but non lucratif, a tenu le 1 décembre 2022, au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) son assemblée générale constitutive et procédé à l’élection de son comité directeur et de son Président, M Mokthar Zannad, lit-on sur le site de CCITF.

Cette association, à but non lucratif, qui regroupe des chefs d’entreprise opérant essentiellement dans la collecte et le traitement des déchets industriels, l’environnement et les énergies renouvelables, à l’ambition- à un moment où la neutralité carbone est devenue un facteur déterminent pour la transformation des systèmes de production, de soutenir les efforts en matière de protection de l’environnement, du développement durable et de la production verte.

D’ailleurs cette association s’est fixée pour objectifs de se prévaloir en tant que force de proposition, de promouvoir l’échange d’expériences, la culture du développement durable et de la production propre,

La création de cette association, faut-il rappeler, a été initiée par la CCITF qui a été derrière la création en 2006 du GITAS (groupement des industries Tunisiennes aéronautiques et spatiales) et en 2020 de l’ATIP (Association Tunisienne des industriels en Plasturgie)

Tekiano avec TAP