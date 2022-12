Faites le plein de cadeaux de fin d’année avec OPPO

OPPO invite à faire le le plein de cadeaux de fin d’année et en offrant ses produits phares en plus de son dernier smartphone Oppo A17K. Ainsi, du 1er au 31 décembre 2022, OPPO annonce tout un festival de cadeaux de fin d’année.

Toutes les personnes qui achètent des smartphones OPPO peuvent participer sur la plateforme www.oppodeals.com à un tirage au sort hebdomadaire faisant gagner plein de produits électroniques : téléviseurs, ordinateurs portables, home cinéma, Play stations 5, bracelets connectés ‘‘OPPO bands’’, écouteurs sans fils ‘‘Enco Buds’’, etc…

Selon le règlement du jeu, une fois sur le site www.oppodelas.com , il suffit de s’inscrire et d’introduire sur la plateforme l’IMEI (numéro d’identification unique du téléphone) ou le numéro de la carte d’identité nationale pour figurer parmi les gagnants chanceux de chaque semaine tout au long du mois de décembre. Au total, 62 cadeaux divers seront offerts.

Pour OPPO, les fêtes et promotions de fin d’année sont une occasion unique pour partager le bonheur avec les fans de ses produits intelligents et pour propager le sourire chez les tunisiens et tunisiennes.

Tekiano avec communiqué

