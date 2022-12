La vedette de Bollywood, Shahrukh Khan, a effectué la Omra

La légende vivante de Bollywood, Shahrukh Khan, a été aperçue jeudi 1er décembre 2022 dans la ville sainte de La Mecque en Arabie saoudite, habillée de vêtements d’ihram en train d’effectuer la Omra.

Ses photos à La Mecque ont été beaucoup partagées par les comptes de ses fans.

May Allah swt accept his umrah, Ameen. #ShahRukhKhan @SRKUniverse pic.twitter.com/vPTKUSwKE6

La star a déjà exprimé auparavant dans une interview avec Times of India vouloir aller faire le Hajj avec son fils Aryan et sa fille Suhana. Il a réalisé son rêve mais apparemment sans ses enfants.

Shahrukh Khan est en Arabie Saoudite pour filmer son nouveau film « Dunki » du réalisateur Rajkumar Hirani. D’ailleurs, suite à la fin du tournage, Shahrukh a publié une vidéo sur son compte Instagram remerciant le ministère saoudien de la Culture et du Film de lui avoir permis de tourner dans des “lieux spectaculaires”.

Shah Rukh Khan Thanks Local Saudi Arabia Ministry Of Culture With This Sweet Video For Dunki shoot, Watch It Inside !#ShahRukh #ShahRukhKhan #SRK #Dunki #Jawan #Pathaan @SRKUniverse @SRKCHENNAIFC @Srk_bangalore @iamsrkclub @iamsrk https://t.co/AH5KCmRcVU

— Box Office Worldwide (@BOWorldwide) November 30, 2022