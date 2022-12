Ons Jabeur remporte le prix de “Championne de la Paix 2022”

Lors de la 13ème édition du Forum international “Peace and Sport” qui s’est tenue vendredi 2 décembre 2022 à Monaco, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, classée 2ème mondiale, a remporté le prix de « Championne de la Paix » de l’année 2022.

Thank you @peaceandsport 🙏 what an honor to be part of great List of Champions 🙏😍 https://t.co/dz8lAICsfz

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) December 3, 2022