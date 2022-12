Une Mangouste dans un lycée au Bardo: Cet animal est inoffensif et répandu en Tunisie

Un carnivore du type Mangouste a été observé par des élèves dans un lycée au Bardo et a déclenché une panique au sein de l’établissement. Cet animal connu sous le l’appellation de mangouste d’Égypte ( النمس ) est pourtant inoffensif et répandu en Tunisie.

Ce mammifère dont la taille varie entre 48 et 60 cm se nourrit de souris, de rats, de lézards, des cloportes, des vers, des œufs et même de petits serpents. Il vit dans des terriers, sous les tas de pierres et il est en contact étroit avec des buissons denses (pas avec les ordures ou saleté), en plus de cela il ne représente aucun danger direct pour l’homme, mais il a plutôt très peur et disparaît rapidement.

L’Association Tunisienne de la Vie Sauvage , qui a pour mission la promotion, la valorisation et la protection du patrimoine naturel a édité un communiqué pour rassurer les parents et le cadre enseignant.

L’association explique que ce Mangouste ichneumon observée précisement au lycée Rue Karatchi au Bardo près de Tunis est un animal complètement inoffensif pour les humains.

Cette espèce existe partout en Tunisie, particulièrement dans le nord et le centre et peut se retrouver dans quasiment tous les types d’écosystème y compris dans les zones périurbaines.

L’association considère que l’observation de cet animal dans le Grand Tunis et plus précisément à Bardo est un signe très positif qui mérite d’être valorisé étant donné les diverses menaces qui pèsent sur cette espèce.

Entre 2018 et 2022, dans le cadre du projet ” Wild Connection “, plus de 77 cadavres de Mangouste ichneumon ont été notés par les experts et les naturalistes de l’association.

L’association précise que la biodiversité subit ces derniers temps un déclin sans précédent et qu’il est primordial d’apprendre à cohabiter avec les espèces qui nous entourent et à sensibiliser sur leur importance dans la survie de l’humanité.

I.D.