Cycle Cinéma et Football à la Cinémathèque Tunisienne en marge de la coupe du monde

Un Cycle Cinéma et Football est organisé à la Cinémathèque Tunisienne en marge de la célébration de la coupe du monde 2022. Les cinéphiles sont invités à découvrir des films sur le football et des documentaires autour de cette thématique.

Ils pourront regarder du 06 au 11 décembre à la cité de la culture des films de Tunisie et d’ailleurs dont le thème principal et le football et l’impact de ce sport fédérateur sur les populations.

Programme du Cycle Cinéma et Football à la Cinémathèque Tunisienne du 6 au 10 décembre 2022

Mardi 6 décembre 2022 :

18h30 : THE GOALIE’S ANXIETY AT THE PENALTY KICK, dir. Wim Wenders, 1972, Allemagne, 103′, vostfr (Entrée libre et gratuite )

Mercredi 7 décembre 2022 :

18h30 : LE BALLON D’OR, dir. Cheikh Doukouré, 1994, Guinée, 93′

Jeudi 8 décembre 2022 :

18h30 : LA COUPE, dir. Mohamed Damak, 1985, Tunisie, 90′

Vendredi 9 décembre 2022 :

18h30 : COMME UN LION, dir. Samuel Collardey, 2012, France, 101′

Samedi 10 décembre 2022 :

16h30 : THE GOALIE’S ANXIETY AT THE PENALTY KICK, dir. Wim Wenders, 1972, Allemagne, 103′, vostfr

18h30 : SUR LA TRANSVERSAL, dir. Sami Tlili 2019, Tunisie, 90′

Les projections se font à la Salle Tahar Chériaa de la Cité de la Culture Chedli Klibi .

Tekiano