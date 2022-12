Démarrage de la construction de l’Université américaine à Utique

Hssouna Fadhila, le représentant juridique du projet de construction de l’université américaine en Tunisie, a indiqué que le projet sera réalisé dans le gouvernorat de Bizerte, plus précisément à Utique, et que les travaux de construction commenceront à partir de la mi-décembre 2022.

Rappelons que dans le monde arabe, l’université américaine n’existe qu’au Liban, en Egypte et aux Emirats Arabes Unis, par conséquent aucune dans un pays d’Afrique du Nord, et en même sur le continent africain.

Lors d’une séance de travail qu’il a eue avec le le gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, Fadhila a souligné que le coût de la première étape des travaux est estimé à 16 millions de dinars, tandis que l’investissement total du projet est estimé à 74 millions de dinars.

Il s’agit de la construction de 3 facultés spécialisées dans l’économie et la gestion, l’ingénierie et les filières paramédicales.

Aussi l’université comportera un complexe sportif, un centre de divertissement et une série de restaurants.

L’université accueillera initialement environ 4 000 étudiants et 200 enseignants et du personnel administratif venant de la Tunisie, des États-Unis et d’autres pays étrangers.