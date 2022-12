Google veut mettre à pied ses 10 000 salariés « les moins performants »

Alphabet, la maison-mère de la firme californienne suit les mesures de Meta, Twitter et Amazone, et annonce son intention de licencier 6% de ses effectifs, soit 10 000 personnes les « moins performantes ».

D’après The Independant, Alphabet se trouve dans une situation financière un peu difficile surtout après la période du COVID-19 et l’inflation que tout le monde est en train vivre aujourd’hui.

Plusieurs sources ont confirmé qu’un nouveau système de notation conçu pour les employés serait établi au sein de Google pour sélectionner les salariés qui seront licenciés. La décision de licenciement sera prise par les managers en sélectionnant les personnes en bas du tableau, c’est-à-dire les 6% « moins performants »…

Le PDG de Google, Sunar Pichai, a incité à son tour ses employés à travailler dur pour améliorer les revenus de la compagnie et à se montrer « plus concentrés et plus affamés que pendant les périodes fastes ».