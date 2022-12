Match Maroc vs Espagne : où regarder le match du mondial Qatar 2022 du 06 décembre?

Le Match Maroc vs Espagne se déroule mardi 06 décembre 2022 à 16h. Ce match qui compte pour les huitièmes de finale de la coupe du monde, oppose les derniers représentants des pays arabes au mondial Qatar 2022 aux espagnols.

Le Maroc est qualifié pour la première fois depuis 36 ans en phase finale d’une coupe du monde. Les Lions de l’Atlas ont largement mérité leur qualification en marquant une victoire contre la Belgique, le Canada et un nul contre la Croatie.

Vous pouvez regarder le Match Maroc vs Espagne en direct et live sur les chaines beinsports ar Max 1, beinsports fr 1, La 1, Gol Mundial, Sport TV 1, SRF 2, Das Erste, ORF 1, RTS 2, RSI La 2, Tipik et la Rai 1. Le streaming du Match Maroc vs Espagne est accessible sur le site de l’opérateur BeIn Sport.

