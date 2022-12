Inauguration du Laboratoire d’Innovation Publique à l’ENA

L’École Nationale d’Administration a organisé, ce mardi 06 décembre 2022, une cérémonie d’inauguration de son laboratoire d’innovation publique, implanté au siège de de l’ENA et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération conclu entre la Présidence du Gouvernement et l’Agence de coopération allemande (GIZ).

L’inauguration a eue lieu sous l’égide du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Moncef Boukathir, qui a été Mandaté par le Chef du Gouvernement et en la présence de laCheffe du Comité Général de la Fonction Publique, Mme Fadhila Dridi, le Chef de la Coopération Allemande auprès de l’Ambassade d’Allemagne à Tunis, M. Fritz JUNG, la Directrice de l’École Nationale d’Administration, Mme Khaoula LABIDI etla cheffe du projet « Appui à la modernisation du système de formation et d’évaluation de la Fonction Publique (MFP) », Mme Jasmin Freischlad

Ce Laboratoire d’innovation, le premier au niveau national destiné aux agents publics,a pour objectifde contribuer à la modernisation des politiques publiques et ce, à travers des méthodes de recherche et d’apprentissage innovantes. Agilité, créativité,participation et expérimentation seront désormais les maîtres mots dans la conception et l’exécution des politiques publiques.

La mise en place de ce laboratoire constitue un enjeu majeur pour l’ENA, compte tenu de son rôle crucial dans le renforcementet la valorisation des recherches, des études et des rapports élaborés dans le cadre desprocessus de formation, assurée par l’ENA. Le laboratoire, qui s’inscrit dans la vision stratégique de l’ENA qui vise à renforcer l’innovation et la créativité dans le secteur public, contribuera à créer une corrélation entreles volets académiques, opérationnels et expérimentaux. Le laboratoire sera un espace de réflexion, de collaboration et de créativité où interagiront les différents acteurs du secteur public, les porteurs de projets et la société civile, pour pour la conception des politiques publiques plus efficaces et plus innovantes.

Le Laboratoire d’Innovation Publique de l’ENA, ayant émergé suite aux réflexions menées dans le cadre du projet « Appui à l’Académie Internationale de la Bonne Gouvernance » mandaté par le ministère Fédéral Allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec l’ENA, s’inscrit dans le cadre des réformes administratives entretenues par l’État et son orientation vers la modernisation de l’administration publique tunisienne.

Cet espace expérimental rassemblerades experts aux compétences variés et favorisera les collaborations entre les agents publics, les développeurs de projets, les entrepreneurs privés, les start-uppeurs, les membres de la société civile pour inventer, coconstruire et expérimenter ensemble les politiques publiques de demain et appuiera la mise en placedes solutions innovantes et services plus proches des usagers, plus simples qui associeront les citoyens.

La création cetespace collaboratif, a été appuyé par la GIZ, dans le cadre Le projet « Appui à la modernisation du système de formation et d’évaluation de la Fonction Publique (MFP) » mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec la Présidence du Gouvernement.

Rappelons que projet « Appui à la Modernisation du Système de formation et d’évaluation de la fonction publique en Tunisie »a pour objectif entre autres, d’accompagner les structures publiques de formation pour la mise en œuvre d’un système de formation certifiante et qualifiante permettant une valorisation des compétences du fonctionnaire et ce afin d’appuyer l’État dans l’amélioration de l’efficience et la performance de l’administration publique.