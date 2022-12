L’ambassadeur de Palestine en Tunisie rend hommage à Mohamed Amine Belagha

Lors de la troisième journée de la phase de poules du Mondial 2022, dans le match Tunisie- France, vous avez certainement vu un jeune homme portant le maillot tunisien entrer sur le terrain tout en brandissant le drapeau palestinien et en faisant quelques acrobaties.

Les photos de Mohamed Amine Belagha sont devenues virales sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et même dans les programmes télévisés.

Ce courage manifesté par ce jeune homme a amené Nael el Fahoum, L’ambassadeur de Palestine en Tunisie, à le recevoir le mardi 6 décembre 2022 et lui offrir un trophée pour rendre hommage à son rôle dans le soutien à la cause palestinienne lors de manifestations internationales et devant des millions de téléspectateurs du monde entier.

L’Ambassade de Palestine en Tunisie a publié un post dont elle remercie Mohamed Amine Belagha qui a prouvé par cette action que Palestine reste ancrée dans l’esprit et le cœur de tous les Tunisiens.