La Météo en Tunisie sera marquée par des pluies éparses et locales attendues, mercredi 07 décembre 2022, sur l’extrême nord ouest. Nuages passagers sur les autres régions.

Légère baisse des températures et les maximales seront comprises entre 17 et 22°C et se situeront à 14 °C sur les hauteurs.

Un vent d’une vitesse atteignant 40 km/h soufflera prés des côtes et la vigilance est requise. Mer moutonneuse à agitée.