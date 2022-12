Projet FAST: Un programme d’accompagnement dédié au secteur automobile est lancé

Un programme d’accompagnement dédié au secteur automobile est lancé dans le cadre du projet FAST. Il résulte de la signature d’un nouveau contrat de subvention pour le

lancement d’un programme d’accompagnement dans le cadre du 3ème appel à projets FAST.

Le projet FAST (Femmes et Accélération pour les Start-ups et TPE), financé par l’Agence

Française de Développement (AFD) et mis en oeuvre par la Caisse des Dépôts et

Consignations (CDC), avec l’assistance technique d’Expertise France (Groupe AFD),

contribue à renforcer et pérenniser la structuration de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

Depuis Mai dernier, dix-sept contrats de subvention ont été signés avec différentes structures tunisiennes dans le cadre de FAST à savoir :

• Quatre programmes d’accélération pour le développement des start-ups tunisiennes

• Onze structures d’accompagnement pour l’appui à l’entreprenariat féminin dans les

régions

• Deux programmes d’open innovation visant à renforcer les liens entre startups/TPE et

moyennes et grandes entreprises

La famille FAST s’agrandit suite à la signature d’une convention de subvention le 05 décembre 2022 entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la Tunisian Automotive Association (TAA) pour la mise en place du programme Open S-drive, en partenariat avec Novation City, qui offre un accompagnement dédié au secteur automobile.

Cette signature est la dernière signature du programme FAST, s’inscrivant dans le cadre du 3ème et dernier appel à projets FAST.

La Tunisian Automotive Association (TAA) est un réseau d’industriels de plus de 80 membres, créé par des acteurs tunisiens de l’industrie des composants automobiles afin de favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie.

Novation City est le pôle de compétitivité de Sousse, ayant pour objectifs de développer un

écosystème d’innovation dans le secteur mécatronique et de renforcer les activités à haute

valeur ajoutée.

Tekiano avec communiqué