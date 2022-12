L’artiste Tunisien Noutayel Belkadhi expose une nouvelle œuvre à Feryel Studio

L’artiste Tunisien Noutayel Belkadhi va exposer une nouvelle œuvre à l’espace Feryel Studio. L’oeuvre représentera le sapin autrement, étant un symbole universel des fêtes de fin d’année. Elle sera visible à partir du 9 Décembre à El Manar chez Feryel Studio qui dédie son espace au mouvement steampunk et à l’art cinétique, révélés par l’œuvre du talentueux Noutayel Belkadhi .

Noutayel Belkadhi redonne vie au sapin

Passionné de mécanique et ingénieur de formation, Noutayel Belkadhi a fusionné sa

passion et son savoir-faire pour trouver la vocation qui apaise son âme: l’art.

L’artiste offre une immersion totale dans son univers à travers des créations mécaniques

qui se meuvent dans l’environnement où il les place et qui interagissent à la perfection

avec les éléments qui les entourent. Vent, soleil, moteur ou spectateur, l’art cinétique a le

don exceptionnel de fasciner le public.

Cette fois, le sapin et ce qu’il incarne seront la source d’inspiration de Noutayel Belkadhi

qui saura, comme à chaque fois, réunir la grossièreté du métal, la légèreté des éléments

et la subtilité de sa poésie profonde sous la forme d’une création unique.

Feryel Studio combine art et esprit des fêtes

Emportée par l’ambiance festive des fêtes de fin d’année et séduite par l’art cinétique,

Feryel Studio invite Noutayel Belkadhi à une réflexion sur le sapin de Noël. Le Studio

ouvre ainsi ses portes à l’artiste et lui donne la liberté de réaliser une sculpture en

mouvement représentant le sapin autrement, à découvrir le 9 décembre.

Par ailleurs, Feryel Studio invite les riverains à découvrir son marché de Noel dans sa première édition avec vingt créateurs tunisiens sélectionnés pour leur talent. Ils réinventent sans cesse les codes de l’artisanat local pour créer les produits de nos rêves. Parfums, décoration, vaisselle, vêtements, bijoux, encens, épicerie fine, créations graphiques, papeterie, sportwear, maroquinerie, etc…Retrouvez leurs créations sur le marché de Noël les 9, 10 et 11 décembre.

Tekiano