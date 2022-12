Trois pièces tunisiennes en lice au Festival du théâtre arabe 2023 à Casablanca

Trois pièces théâtrales tunisiennes ont été retenues pour la catégorie réservée à la 10ème édition du Prix Cheikh Sultan Ben Mohamad El Qasimi dans le cadre de la 13ème édition du Festival du Théâtre arabe qui se tiendra du 10 au 16 janvier 2023 à Casablanca (Maroc).

Parmi les 12 oeuvres en lice pour le prix Cheikh Sultan Ben Mohamed El Qacimi figure les 3 pièces tunisiennes suivantes: “Errouba” ou “La togue” de Hamadi Ouhaibi (production centre des arts dramatiques et scéniques de Kairouan), “Ana Al Malak” (moi le roi) de Moez Hamza ( Salmin Production), et “Dark Side” de Nizar Saidi (Fnar Production artistique ).

Le secrétariat général de l’Instance du théâtre arabe a annoncé la sélection de 16 représentations représentant le Koweït, la Jordanie, la Syrie et l’Egypte dans la première catégorie consacrée au 13ème Festival, et de douze autres représentant la Tunisie, le Maroc, l’Irak, l’Algérie et les Emirats Arabes Unies dans la catégorie réservée à la 10ème édition du Prix Cheikh Sultan Ben Mohamad El Qasimi.