Tunisie-Algérie : Mémorandum d’entente pour soutenir les startups

Dans le cadre de la première édition du Forum économique des startups africaines, à Alger les 5 et 6 décembre 2022, le ministre tunisien des Technologies de la communication, Nizar Ben Neji, et son homologue algérien chargé de l’Economie de la connaissance et des startups, Yacine El Mahdi Oualid, ont signé un mémorandum d’entente dans le domaine de l’appui aux startups.

Signé en présence de Ramadan El-Fayed, ambassadeur de la Tunisie en Algérie, et les membres de la délégation accompagnant les deux parties, c e mémorandum vise à renforcer la coopération entre les deux pays en faveur des jeunes entreprises, à travers de programmes d’échange d’expertises et de compétences et la mise en réseau d’incubateurs d’entreprises et des structures de soutien et d’accompagnement aux Startups en termes de positionnement sur les marchés respectifs.

Le mémorandum consiste également à donner aux jeunes startupeurs l’assistance nécessaire pour le développement de leurs affaires .