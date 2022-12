Gender Equity ART Festival , 3 jours pour promouvoir l’équité du genre

La deuxième édition du Gender Equity ART Festival se déroule les 12, 13 et 14 décembre 2022 à l’espace Central Tunis. Le festival est organisé dans le cadre du programme RHRN2 (right here right now 2) par les membres de la coalition qui se constituent des associations suivantes : ATL Mst Sida, ATSR , Y-PEER et WE Youth.

Gender Equity ART Festival est un festival d’art qui promeut l’équité genre. Pour sa deuxième édition le festival adopte la thématique : activisme contre la violence basée sur le genre. Ce festival a pour objectif de traiter les questions du genre, promouvoir les DSDR et lutter contre les stéréotypes.

Trailer de Gender Equity ART Festival 2022 –> facebook.com/watch/?v=2213318942184741&ref=sharing

Le festival présentera au public durant 3 jours des performances théâtrales, musicales, des chorégraphies, des projections d’une sélection de courts métrages, des workshops d’arts et de sensibilisation ainsi que des panels.

Pour assister aux performances qui seront données dans le cadre Gender Equity ART Festival, le public est invité à s’inscrire en ligne sur la plateforme Gender Equity Art Festival 2 .

