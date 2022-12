L’Agence française de développement célèbre son 30ème anniversaire à l’INSAT (retour en photo)

Dans le cadre du trentième anniversaire de son intervention en Tunisie, l’Agence Française de Développement (AFD) a organisé le mercredi 07 décembre 2022 un événement dédié à la jeunesse et à l’entrepreneuriat, prenant lieu à l’INSAT en présence des entrepreneurs et des acteurs tunisiens et français impliqués dans le domaine du financement des entreprises dont on cite, le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant.

L’événement a commencé par un mot d’ouverture et de bienvenue délivrés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie, le président du Pristini Knowledge Group, Naceur Ammar, ainsi le président de Vermeg, Badredine

Wali, également par Hanen Feki, CA de l’ATUGE Tunisie, ainsi que l’ancien directeur de l’ANSISA France, Laurent Bigué, et Quentin Lébègue, un expert de l’AFD.

La conférence s’est articulée autour de l’évolution de l’offre de formation destinée aux ingénieurs de la Tunisie.

Rappelons que l’AFD est « un établissement public qui finance et accompagne des projets d’impacts économiques et environnementaux ».