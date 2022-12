Météo en Tunisie : Possibilité de chute de pluies éparses et locales

La Météo en Tunisie sera marquée par une possibilité de chute de pluies éparses et locales, l’après-midi. Le temps sera, vendredi 09 décembre 2022, partiellement nuageux à nuageux sur les régions ouest du pays.

Les températures maximales se situeront entre 17 et 24 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 21 et 27 degrés dans le reste des régions du pays.

Le vent soufflera fort près de côtes Est et au sud, avec des phénomènes de sable. La mer sera très agitée au niveau des côtes Est du pays.