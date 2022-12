JTC 2022 : Ouyoun El Kalem en spectacle sur l’avenue Habib Bourguiba (retour en photos)

À l’occasion des journées théâtrales de Carthage (JTC 2022) qui ont démarré samedi 3 décembre et se tiendront jusqu’au samedi 10 décembre 2022, différents concerts se déroulent au centre-ville, spécifiquement à l’avenue Habib Bourguiba, dont l’accès est

gratuit.

Jeudi 8 décembre 2022, la troupe tunisienne Ouyoun El Kalam avec Khemais Bahri ont assuré un événement musical pour le public présent au centre-ville de Tunis.

Le JTC vise à offrir au grand public la possibilité de s’ouvrir à d’autres cultures et de découvrir des artistes tunisiens qui peuvent être moins perçus par les Tunisiens et aussi des artistes de différentes cultures, pays et origines.