Al Hilm ballon officiel des 4 matchs de la finale de la Coupe du monde de football 2022

Al Hilm sera le ballon officiel des 4 derniers matchs de la finale de la Coupe du monde de football 2022. Al Hilm(ou le rêve) est un ballon confectionné par l’équipémentier Adidas qui remplace “Al Rihla” (le voyage), utilisé depuis le début de la compétition, a annoncé dimanche la Fédération internationale de football (FIFA).

“Al Hilm” se veut “le premier ballon du dernier carré d’une Coupe du Monde de la FIFA utilisant exclusivement des encres et des colles à l’eau“, a indiqué l’instance mondiale du football dans son communiqué. Ce ballon conçu spécialement pour le mondial Qatar 2022 rend hommage au pays hôte de la compétition avec ses décorations de nuances bordeaux, faisant référence au drapeau du Qatar.

Introducing the @adidas Al Hilm — the official match ball for the #FIFAWorldCup semi-finals and final.

Johannes Holzmüller, Director of Football Technology and Innovation at FIFA, explains more about the technological advances in the tournament ball designs:

