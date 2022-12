1ère édition du Festival Carmen pour l’enfant “L’Eau et la Terre” du 19 au 24 décembre 2022

L’association Carmen pour l’art et la culture en collaboration avec La Maison de la culture Bab Asaal et l’association de défense des droits de l’enfant, lancent un festival spécial famille et enfant qui tourne autour de la valeur de la Terre et de l’Eau, et ce du 19 au 24 Décembre 2022.

Durant ces six jours, des pièces de théâtre pour enfants sont au programme suivies par des ateliers aux choix de l’enfant entre peinture et bricolage (création de marionnettes entre autres) qui aboutira à une exposition d’oeuvres réalisées par les enfants eux-mêmes, ainsi qu’un spectacle de théâtre qui sera servi également par les enfants participants et qui sera présenté le jour de clôture de cette première édition de la manifestation durant laquelle les enfants seront encadrés par plusieurs spécialistes et artistes dont notamment la marionnettiste et dramaturge Habiba Jendoubi, et ce, au centre culturel et artistique Carmen.