Le premier choc de demi-finale pour cette édition de la coupe du monde de football Qatar 2002, entre l’Argentine et la Croatie ce soir à 20h00.

Le choc de deux géants, Leo Messi contre Luka Modrić, deux grands du football mondial et certainement leurs dernières coupe du monde de football.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la Croatie l’avait remporté par un score sans appel de 3-0.

On s’attend à un match d’engagement et beaucoup pensent qu’on s’acheminera vers des prolongations et dans ce cas à un avantage pour la Croatie avec son gardien de but Dominik Livaković qui n’a encaissé que 3 buts en 5 matchs.