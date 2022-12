Al Kitab inaugure un magnifique espace dédié aux livres et la culture à Mutuelleville

Al Kitab inaugure un magnifique espace dédié aux livres et à la culture à Mutuelleville. Avec ce troisième espace Al KITAB ouvre un nouveau concept de librairie encore jamais vu en Tunisie !

Al Kitab-Mutu est un espace unique dédié aux livres, à l’art et à la culture. Un bâtiment contemporain situé sur l’artère principale de Mutuelleville avec une façade vitrine sur 3 niveaux, un espace d’expositions artistiques ou artisanales et un roof top aménagé en café ou en animation culturelle.

Le dernier né des espaces Al Kitab a été inauguré le 12 décembre 2022 et il est ouvert au public le 13 décembre après plusieurs mois de travaux. Il sera l’aboutissement du travail de 3 générations de passionnés : Lilia Tej-Kabadou la fondatrice d’Al Kitab Tunis en 1967, Selma Jabbes sa fille qui reprend la librairie en 1988 et lance Al Kitab La Marsa en 2008. Son fils Skander Jabbes s’apprête à diriger Al Kitab Mutu aujourd’hui.

Pourquoi l’espace Al Kitab Mutu est différent ?

La librairie, telle qu’elle existe actuellement, doit se réinventer. Ce n’est pas le numérique mais la vente en ligne qui va très vite faire que les librairies risquent d’être désertées. Pour perdurer et s’imposer, il fallait trouver un nouveau concept qui fera de la librairie un lieu de vie agréable, convivial, où l’on vient pour échanger, discuter, se cultiver ou simplement se poser tranquillement. Cette vision partagée, ce lieu unique, ce concept novateur est le nouveau projet Al Kitab Mutu.

Également, la sélection de titres se démarquera de celle des deux autres librairies. En effet, la librairie sera multilingue (50% français, 35% arabe, 8% anglais, 2% autres langues) et le classement valorisera cette spécificité. Le fonds initial sera de 5.000 titres regroupant environ 250 éditeurs. Au total, 40 rayons sont initialement définis, totalisant environ 200 mètres linéaires d’étagères.

Un programme d’animation sera mis en place dès l’ouverture prévoyant au minimum 4 activités par semaine (conférences, dédicaces, lectures, ateliers, vernissage d’exposition, etc.) L’espace café servira des boissons et snacks légers. Il disposera de plusieurs types d’assises (fauteuils, table et chaises, tabourets et tables hautes) pour répondre aux divers profils de clientèle.

L’espace galerie d’art sera aménagé pour accueillir des expositions en continu et le rayon livres d’art sera installé dans cette section pour faire le lien avec la librairie.

Al Kitab à Mutuelleville !

Il est essentiel d’avoir des idées mais leur faisabilité et le succès de leur implémentation restent corrélés à l’expérience sur le terrain et la connaissance des lois du marché. Aujourd’hui, Selma Jabbes passe au stade d’acteur en créant avec son fils Skander Jabbes cette première librairie concept à Tunis et en franchissant la troisième étape de cette transmission familiale.

Installée à Mutuelleville, quartier résidentiel du nord de Tunis et situé à 15-20 mn du centre-ville, le lieu va attirer une population variée car la librairie va rayonner sur plusieurs quartiers socialement hétéroclites qui englobent une diversité de population.

C’est un concept unique qui intègrera une galerie d’art, un lieu d’animation, un espace café et plus tard un toit terrasse aménagé. Un projet ambitieux qui valorise le livre et a pour vocation d’accueillir un public diversifié pour l’amener vers la lecture.

Cette librairie va générer un sentiment de renouveau et de fraîcheur dans le monde du livre en Tunisie. Une librairie dont la démarche sera centrée autour de l’expérience client pour découvrir un assortiment riche et unique. Une identité forte et motivante.

L’espace sera différent, fluide, accessible, avec des animations, un lieu d’échanges et de détente, avec pour vocation de renforcer cette attractivité de la librairie autour d’un concept novateur. Il sera enfin l’occasion d’un renouveau de l’identité visuelle d’Al Kitab.

Comme le dit si bien Skander Jabbes « Rentrer dans ce lieu, c’est commencer une expérience, boire un café, flâner entre les rayons, assister à une rencontre ou un atelier, vivre un moment de plaisir, de découverte, de cheminement en douceur vers la lecture. »

Horaires d’ouverture : Al Kitab-Mutu sera ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 20h.

Tekiano avec Al Kitab