Le 1er prix du concours Lina Ben Mhenni remporté par un article sur l’immigration clandestine

Le 1er prix de la 3ème édition du concours Lina Ben Mhenni , pour la liberté d’expression a été remporté par le journaliste Issa Ziadia du site “Inkyfada” pour son article d’investigation “La frontière serbe : l’espoir renouvelé des jeunes de Tataouine” portant sur l’immigration clandestine.

Le deuxième prix de ce concours a été attribué à la journaliste, Sana Adouni pour son article sur la congélation d’ovocytes en Tunisie qui reste possible, mais seulement pour les femmes mariées.

Le troisième et le quatrième prix de cette édition sont arrivés ex aequo à la journaliste et activiste, Mabrouka Khedir, le troisième article dénonce le phénomène du harcèlement obsessionnel électronique exercé contre les femmes tunisiennes (le stalking).

Le quatrième article est l’œuvre de la journaliste, Bahira Ouji “Diwan.FM”. Il aborde la question du droit à l’examen médical de personnes détenues en Tunisie, prenant comme exemple le cas du jeune Abdessalem Zayan qui est décédé, le 2 mars 2021 à la prison civile de Sfax, après avoir été privé d’insuline.

Le prix Lina Ben Mhenni , pour la liberté d’expression est un concours lancé par la délégation de l’Union européenne en Tunisie qui récompense les meilleurs articles défendant les principes et valeurs de la démocratie, des libertés et des droits partagés entre la Tunisie et l’UE. Il a été créé en 2020 pour rendre hommage au combat de feu Lina Ben M’henni, ce concours vise à soutenir et à contribuer à promouvoir une presse écrite de qualité en Tunisie.

Lina Ben Mhenni, blogueuse et tête de proue de la révolution, en 2011 est décédée, le 27 janvier 2020, à 36 ans, des suites d’une maladie chronique. Elle défendait les droits de l’homme.

Il est possible de consulter et lire les différents articles gagnants de la 3ème édition du concours Lina Ben Mhenni , pour la liberté d’expression ici –> https://europa.eu/!NDhbBH

Tekiano