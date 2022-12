Le championnat international de la coupe Pharaon de gymnastique en Égypte : L’équipe nationale de gymnastique tunisienne gagne la 2ème place

L’équipe tunisienne de gymnastique a participé au championnat international de la coupe Pharaon de gymnastique, qui s’est déroulée en Égypte du 3 au 9 décembre 2022 dans la salle couverte du stade international du Caire. Elle s’est classée 2ème.

535 joueurs et joueuses venus de 10 pays ont participé à cette compétition : Tunisie, Égypte, Hongrie, Portugal, Syrie, Yémen, Chypre, Inde, Qatar et Géorgie.

Suite à cet exploit, la Fédération tunisienne de gymnastique a remercié les entraîneurs nationaux Nidhal Lotfi et Mohamed Daaji, la présidente de la délégation et membre de la fédération Maroua Al Sayyari et également l’arbitre international Sami Knani.