Match France Maroc : où regarder le match de la demi-finale du mondial Qatar 2022?

Le Match France Maroc qui s’insère dans le cadre de la 2ème demi-finale du mondial Qatar 2022 se joue mercredi 14 décembre 2022 à 20h. La rencontre se déroule au stade Al Bayt dans la ville d’Al Khawr.

Le rêve marocain, arabe et africain se poursuit au Qatar. Les lions de l’Atlas sont bien déterminer à créer l’exploit pour la première fois de leur histoire. Et c’est parfaitement possible après avoir écarté des géants du football comme la Belgique, l’Espagne et le Portugal.

Les champions du monde en titre visent quant à eux à nouveau la coupe du monde. Le vainqueur de la rencontre France Maroc affrontera en finale de la coupe du monde l’Argentine de Leo Messi qui a vaincu la Croatie dans l’autre demi-finale (3-0).

Le match France Maroc sera diffusé en direct live sur les chaines les chaines TF1 mais aussi gratuitement en claire sur la chaine beIN SPORTS. Le streaming du match France Maroc est accessible sur le site beinconnect.

