Nouveaux tarifs des taxis et louages en Tunisie à partir du 15 décembre 2022

Les nouveaux tarifs des taxis et louages en Tunisie et tous les véhicules du transport irrégulier y compris les taxis collectifs et touristiques et les véhicules du transport rural sont entrés en vigueur.

Le ministère du Transport a décidé en coordination avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations que ces nouveaux tarifs du transport irrégulier en Tunisie vont entrer en vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2022.

Tarifs Taxis individuels :

900 millimes au compteur au départ

Distance : 79 mètres à 46 millimes

Attente : 18 secondes à 46 millimes

Bagage de plus de 10 kilos: Un dinar par pièce

Tarif de nuit : majoration de 50% de 21h à 5h du matin

Au départ de la station de l’aéroport : 4500 millimes au compteur au départ

Taxis Taxis collectifs :

Jusqu’à 5 km: 750 millimes

De 5 à 9 km: 850 millimes

De 9 à 12 km: 1150 millimes

De 12 à 15 km: 1250 millimes

De 15 à 19 km: 1650 millimes

De 19 à 22km : 2.150 millimes

De 22 à 27 km: 2.300 millimes

Plus de 27 km: 86 millimes par kilomètre

Bagage de plus de 10 kilos: Un dinar par pièce

Tarifs Taxis touristiques:

1350 au compteur au départ

Distance : 70 mètres à 70 millimes

Attente : 23 secondes à 70 millimes

Bagage de plus de 10 kilos: Un dinar par pièce

Majoration de 10% pour les véhicules climatisés

Tarifs de nuit : majoration de 50% de 21h à 5h

Depuis la station de l’aéroport : 4500 millimes supplémentaires

Tarifs Louages :

Jusqu’à 10 km: 850 millimes

De 10 à 150 km : 86 millimes par kilomètre

Plus de 150 km : 71 millimes par kilomètre

Bagage de plus de 10 kilos: Un dinar par pièce

Véhicules climatisés : + 15% jusqu’à 150 km, et 12% pour une distance supérieure à 150 km

Péages autoroutes : 60% du prix aux frais de tous les passagers

Transport rural :

Jusqu’à 5 km: 750 millimes

De 5 à 10 km : 850 millimes

Plus de 10 km : 86 millimes le km

Bagage de plus de 10 kilos: Un dinar par pièce