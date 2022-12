Ons Jabeur sur Netflix en janvier 2023 dans la série documentaire Break Point

On pourra regarder Ons Jabeur sur Netflix dans la série documentaire Break Point qui sera disponible à partir du mois de janvier 2023. Cette série portera sur les stars du tennis du monde y compris notre championne tunisienne Ons Jabeur comme le révèle le teaser partagé sur les réseaux sociaux.

La série documentaire Break Point produite par Netflix autour des circuits ATP et WTA sortira le 13 janvier 2023. On y voit la tenniswoman tunisienne mais aussi plusieurs champions qui ont marqué l’année écoulée à l’instar de Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Paula Badosa, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Sloane Stephens, Iga Swiatek, Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas et plein d’autres.

Le documentaire avec Ons Jabeur a été tourné lors du tournoi de Madrid. Rappelons que Ons Jabeur s’est offerte le premier WTA 1000 de sa carrière avec sa victoire en finale du tournoi de Madrid 2022.

Bande-annonce du documentaire Break Point partagée par Ons Jabeur :

Les 5 premiers épisodes du documentaire Break Point seront disponibles sur Netflix à partir du 13 janvier 2023 et porteront sur les tournois ATP, WTA et du Grand Chelem suivants:

1er épisode : Open d’Australie (avec Kyrgios et Kokkinakis en personnages principaux)

2e épisode : Open d’Australie (Berrettini et Tomjanovic)

3e épisode : Indian Wells (Fritz et Sakkari)

4e épisode : Madrid (Jabeur et Badosa)

5e épisode : Roland-Garros (Auger-Aliassime et Ruud)

S.B.

