Sur le Toit de l’hôtel Africa , le couscous revisité par des chefs du monde (Photos)

L’hôtel Africa, inauguré dans les années 70, est considéré comme la la tour la plus haute de Tunis et l’un des bâtiment emblématique de la capitale. Accéder au toit de l’hôtel Africa est un véritable privilège qui n’est pas accordé à tout le monde et qui offre une vue panoramique sur tout Tunis, sa médina et ses banlieues.

C’est dans ce contexte qu’un groupe de chefs internationaux ont été invités à l’occasion de la célébration de la journée internationale du Couscous, a revisité ce plat emblématique du Maghreb qui vient de faire son entrée dans la liste du patrimoine culturelle immatériel de l’UNESCO.

Mohamed Ali Jlaiel, nouveau directeur de l’hôtel Africa, qui fait partie de la chaine El Mouradi, a invité les chefs du WORLD ASSOCIATION OF CHEFS Veselina slavcheva de Bulgarie, Nebojsa Nibbe Mitrovic de la Suède et John garet des Pays de Galles en compagnie du chef Tunisien Nèbil Rokbani a faire une interprétation du couscous sucrée tunisien.

Le Couscous a été préparé sur une hauteur de 80m au dessus de Tunis. Une expérience culinaire mais aussi visuelle unique qui offre la possibilité de découvrir la ville de Tunis autrement. Nous partageons avec vous quelques photos de cette expérience et vue inédites:

Le directeur de l’Africa espère pouvoir refaire ce genre d’événements sur le toit de l’Africa et offrir ainsi à une audience plus large la possibilité d’admirer le panorama de là-bas. La proximité directe avec le ministère de l’intérieur pose néanmoins problème, et empêche d’entreprendre des actions dans ce sens. D’ailleurs, même la salle de cinéma de l’Africa, jadis fleuron des salles de cinéma de Tunis, est exploitée temporairement, ce qui est bien dommage.

Pourrait-on un jour admirer Tunis d’en haut et accéder à une plateforme d’observation comme c’est le cas pour des tours du monde comme Burj Khalifa à Dubai , Empire State Building à New-York , CN Tower à Toronto ou la Tour Eiffel à Paris? Un rêve qui donnera certainement une autre dimension à la destination touristique Tunis…

Sara Tanit