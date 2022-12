Des danseurs Tunisiens interprètent La célèbre pièce May B de Maguy Marin à Lyon. La pièce May B sera interprétée sous un nouveau jour après son appropriation par des jeunes danseurs tunisiens et ce au bout d’un long processus engagé depuis deux ans menée par les chorégraphes Kais Chouibi et Syhem Belkhodja.

“May B” de Maguy Marin est inspirée par l’œuvre de Samuel Beckett. La pièce est imprégnée du tragique, de l’humour et du cynisme salvateur qui sont la marque de l’auteur. 35 ans après sa création, la pièce de Maguy Marin est devenue l’une des pièces emblématiques de la danse contemporaine française dans le monde entier, et a marqué l’histoire des arts vivants par sa puissance poignante.

Créée en 1981, My B est inscrite au répertoire de la compagnie Ramdam depuis 35 ans. La pièce May B a été représentée 830 fois à ce jour sur les cinq continents.

Elevée au statut d’un classique, elle est étudiée dans les lycées et donne lieu à de savantes recherches universitaires.

Le danseur Kais Chouibi a grandi et révélé ses talents de danseur au sein de la compagnie de Syhem Belkhodja. Il a été repéré par Maguy Marin dont il a rejoint la compagnie Ramdam et où il s’est imposé grâce à ses qualités d’interprète, sa sensibilité et un sens pédagogique inné.

De ce fait, Maguy Marin a trouvé en lui, la personne idéale pour assurer la transmission de la pièce, mission qu’il a conduite avec patience et passion aux jeunes danseurs tunisiens avec qui il a tant de choses en commun.

A l’issue de ce processus, May B , dans sa nouvelle version tunisienne, traversera

la Méditerranée pour aller à la rencontre d’autres publics, d’autres visions du monde.

Syhem Belkhodja exprime toute sa fierté de voir son équipe présenter cette oeuvre internationale dont voici quelques extraits filmés lors des répétitions:

la pièce de Maguy Marin, May B, sera ainsi cette fois-ci transmise par Kais Chouibi à de jeunes danseurs du Centre Méditerranéen de Danse Contemporaine portée par l’association Ness El Fen, basée à Tunis et dirigée par Syhem Belkhodja.

Les riverains de Lyon sont invités à découvrir cette pièce qui sera présentée vendredi 16 et Samedi 17 décembre 2022 au centre d’art Ramdam.

