Festival MyFirstDoc 2022 : 18 documentaires à découvrir du 27 au 30 décembre (B.A.)

Le festival MyFirstDoc 2022 se déroule pour sa 5ème édition du 27 au 30 décembre 2022. L’Association Cinéma documentaire Tunisien a dévoilé la liste des films documentaires à découvrir lors de de la cinquième édition du festival qui seront projetés à la Cinémathèque Tunisienne, Salle Tahar Sharia.

Une sélection de 18 documentaires internationaux en provenance de la France, l’Espagne, la Belgique, le Maroc, la Syrie, le Mali, Cuba, la Suisse, le Pérou et l’Irlande, et produits au cours des deux dernières années, est proposée aux cinéphiles durant les 4 jours du festival. Bande annonce du festival My First Doc 2022

La programmation de My First Doc allie découverte, diversité et qualité proposera au public des films documentaires de création avec un vrai regard d’auteur. La volonté du festival est de faire découvrir des documentaristes indépendants, en mettant également à l’honneur des cinéastes tunisiens. La variété des genres permet de ne pas s’enfermer dans le formatage réducteur et de faire preuve d’ouverture cinématographique autant que possible.

Liste des films qui seront projetés :

un atelier sur les techniques d’analyse et de critique des films documentaires qui sera encadré par l’homme de cinéma Fethi Saidi est prévu en marge de l’événement.

I.D.