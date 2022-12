Trois jours de fêtes au Marché de Noël du Mövenpick Hotel du Lac Tunis

Les Fêtes de fin d’année seront marquées par 3 jours de Marché de Noël au Mövenpick Hotel du Lac Tunis. La 5ème édition de ce marché de Noel à Tunis se déroule les 16, 17 et 18 décembre 2022.

Le Marché de Noël rassemble cette année plus d’exposants que d’habitude. On compte plus d’une centaine artisans, de créateurs et de producteurs locaux et régionaux qui vous proposeront une gamme de produits pour tous les goûts. Un nouvel espace d’exposition; Le Salon accueille une centaine d’artisans créateurs venus de toutes les régions.

Grande première cette année, un véritable concert musical intitulé Noël en choeur produit par Yall’Art productions qui se déroule sous la tente tous les soirs de 17h30 à 20h. C’est un véritable événement musical festif et chaleureux dans l’esprit de Noel.

Par ailleurs, les artistes de Circus and more seront chargés de clôturer en beauté les journée du Marché avec un spectacle inédit. Des animations du cirque sont proposés données par des échassiers, acrobates, jongleurs… En plus de manèges, jeux électroniques et même des ballades en poney.

L’entrée est libre et gratuite au Marché de Noël du Mövenpick Hotel du Lac Tunis les 16, 17 et 18 décembre de 10H à 21H.

Tekiano