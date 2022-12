La Tunisie remporte 3 médailles d’or aux championnats d’Afrique d’Aviron et termine à la troisième place de cette 14e édition d’aviron classique organisée du 16 au 18 décembre2022 à Alamein en Egypte en décrochant un total de 11 médailles (3 or, 5 argent et 3 bronze).

Les trois médailles d’or ont été l’oeuvre de Hela Belhaj Mohamed en Skiff junior et en double junior avec Yosr Hedhli ainsi que de Khadija Krimi en Skiff open senior.

Avec cette moisson, la Tunisie s’est classée derrière l’Algérie (1ère avec 9 médailles d’or) et l’Egypte (2ème avec 8 médailles d’or).

Cette 14e édition des championnats d’Afrique d’Aviron a enregistré la participation de 12 pays, dont la Tunisie qui s’est engagée avec 6 rameurs (Ghaith Kadri, Heni Sbeitia, Khadija Krimi, Sarra Zammeli, Hela Belhaj Mohamed et Yosr Hedhli).

Outre la Tunisie, le rendez-vous cairote a enregistré la participation de l’Egypte (Organisateur), l’Algérie, le Togo, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Ouganda, Djibouti et Madagascar.

Tekiano avec TAP