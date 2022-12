La liste des médicaments manquants en Tunisie à la date du 18 décembre 2022 a été rendue publique par l’Association des Pharmaciens de Tunisie. Elle inclut des antibiotiques et des antalgliques. Mais aussi des médicaments vitaux comme l’Insuline pour le diabète et la Depakine pour l’épilepsie et des antiseptiques comme le betadine.

La liste partagée comporte pas moins de 690 médicaments qui manquent en ce moments dans les officines tunisiennes.

Liste des médicaments manquants en Tunisie à la date du 18 décembre 2022:

ACTAPULGITE 3 GR AD/ENF B16

ACTAPULGITE SACHET NOUR.

ACTISOUFRE 100 ML

ACTISOUFRE BUV. OU NASALE 10 ML B30

ACUILIX 20 B28

ADALATE RETARD B20

AERIUS 5MG COMP BT/15

AKLONIL 2 COMP BT/40

ALBUMINE HUMAINE BAXTER 200GR/L

ALBUNORM 20%

ALDACTONE 25MG COMP B/30

ALDACTONE 50MG COM B/30

ALDACTONE 75MG COMP B/30

ALPHAGAN 0,2% COLLYRE F/5ML

AMBROGAM 0,6% SOL FL/150ML

AMLOR 5 MG B30

AMLOR 5 MG B60

AMLOR 5 MG B90

AMOCLAN 100MG SP NN F/30ML

AMOCLAN 500MG/62.5MG COMP B/24

AMOCLAN 500MG/62.5MG SACHET B/24

AMOXI-CLAV SANOFI 500MG/62.5 COMP B/24

AMOXICILLINE SANOFI 500MG GELUL B/24

AMOXICILLINE SANOFI 500MG/5ML F/60ML

AMOXICILLINE ZENTIVA 250 MG/5 ML SP

AMOXIL 0,5G INJ BT/1

AMOXIL 1G INJ BT/1

AMPICIL 0,5G INJ BT/1

AMPICIL 1G INJ BT/1

ANALGAN 500 MG B20

ANALGAN EXTRA 500 MG B16

ANASPASM ORO 80 MG B20

ANDROTARDYL B1

ANSEMID 500MG COMP B/36

ANTACID SP

ANTISPASM 80 MG COMP B10

ANTISPASM 80 MG COMP B20

ANXIOMYL 6MG BT/30 COMP

APHRODIS 20 MG B4 / B8

ARALEAD 16MG COMP B30

ARALEAD 16MG COMP B90

ARALEAD 4MG COMP B30

ARALEAD PLUS 16MG/12.5 COMP B30

ARALEAD PLUS 16MG/12.5 COMP B90

ARAVA 20MG COMP F/30

ARAVEN IC 150MG/5MG COMP BT/90

ARAVEN IC 300MG/5MG COMP BT/90

AROMASINE 25MG BT/30 COMP

ASCABIOL LOTION FL/125ML

ASCALOL FL/125 ML

ASPEGIC 1GR AMP INJ B/6

ASPIRINE 500 MG B20

ATACAND 16 MG B30

ATACAND 4 MG B30

ATACAND 8 MG B30

ATARAX 25 MG B30

ATENOR 100MG COMP B/30

ATIMOS 12MCG INH F/100 DOSES

ATROPINE 1% COLLYRE UNIMED

ATROPINE SAIPH 0,25MG INJ B/10

AUGMENTIN 500 ENF B/12 SACHET

AUGMENTIN 500 MG CP B16

AUREOMYCINE 500MG OBLETS B/100(CENTRAUREO)

AURICULARUM PDRE AURICULAIRE

AZATHIOPRINE MYLAN 50MG COMP B/100

AZIX 1500MG/37.5ML SUSP FL 37.5ML

AZIX 600 40 MG/ML 15 ML

AZIX 900 40MG PDR SUSP F/22.5

BACTRIM 100 ML

BACTRIM ADULTE COMP BT/20

BASEAL GEL DERMIQUE

BASEAL SOL 0.5% 125ML

BECLOSPIN 400ug SUSP INH UNIDOSES B/20

BECLOSPIN 800ug SUSP INH UNIDOSES B/20

BELIFAX 10 MG B14

BERLTHYROX 100UG COMP B/100

BERLTHYROX 150UG COMP B/100

BERLTHYROX 50UG COMP B/100

BETACOL LP 2% COLLYRE FL 3ML

BETADINE 10% B.B. 125 ML

BETADINE 10% GEL 30 GR

BETADINE GYN 125 ML

BETADINE SCRUB MOUSS. 125 ML

BETADINE SOL.DERMIQUE F/125ML

BETANYL 5 MG/2 ML B10 POUR AEROSOL

BETASEPTINE 10% BAIN BOUCHE FL/125ML

BETASEPTINE SOL DERM 500 ML / 20 ML

BETOPTIC 0.5% 3 ML

BEVITINE 100 MG/2 ML VIT. B1 B5

BIAFINE EMULSION TB/186GR

BIALMINAL 100 MG B60

BICAMIDE 50MG COMP B/28

BIRODOGYL B10

BISPIROGYL B10

BISPIROGYL B20

BLEOMYCINE FOR INJECTION USP 15 UNITS IM IV 15MG BT/1FL

BRICANYL LP 5MG COMP B30

BRICANYL LP 5MG COMP B60

BROMHEXINE B40

BRONCHOTHIOL ADULTE

BRONCHOTHIOL ENF. 2% 125 ML

BUSCOPAN 10 MG B40

BUSCOPAN AMP INJ BT/4

BUSCOPAN SUPPOS. BT/5

CALCIPARINE SC AMP INJ 12500UI 0.5ML BT/2

CALCITOP 500 MG B30

CALMATUX CP B20

CALMATUX ENF

CALMATUX SIROP AD

CARBOLESS 50MG COMP B/90

CARBOSYLANE B24 Doses

CARBOSYLANE B48 Doses

CARBOSYLANE ENF B24 DOSES

CARDEPINE 10MG GELULES B/32

CARDEPINE 5 MG B32

CARTEOL LP 2% COLLYRE B/30

CEFAXONE 1 GR IV B1

CEFAXONE 1GR INJ IM BT/1

CEFAZOL 1GR IM BT/1

CEFAZOL IV 1GR BT/1

CEFODOX 40 MG/5 ML 100 ML

CEFOKEN 100 MG/5 ML PDRE.P.SUSP.OR. 60 ML

CEFOKEN 200 MG B16

CEFOTIM 0,5GR IM IV INJ B/1

CEFOTIM 1GR IM INJ B/1

CEFTAZIM IM IV 0,5R INJ B/1

CEFTAZIM IM/IV 1GR INJ B/1

CELEBREX 200 MG B10

CELEBREX 200 MG B20

CELEBREX 200 MG B30

CELESTENE CHRONODOSE AMP/INJ

CELLUVISC B30

CEMIVIL 400 MG COMP B30

CETAMOL 100 ML

CETAMOL 500MG GELULES B/20

CETROTIDE 0.25 MG 1 ML B1

CHLOROTHIAZIDE 500 MG B20

CIBLOR AD 1GR BT/12

CIPROFLEX 750MG COMP BT15

CLAMOXYL 1 GR B12

CLAMOXYL 250 MG 60 ML

CLAMOXYL 500 MG 60 ML

CLAMOXYL DISPERSIBLE 500 MG B12

CLARID 25 MG 60 ML

CLARID 50 MG 60 ML

CLEDOS 400MG B/50 GELULES

CLEDOS 800MG COMP FL/100

CLIMASTON 1/10 MG B28

CLIMASTON 1/5 MG B28

CLIMASTON 2/10 MG B28

CLOPIDOGREL PFIZER 75 MG B30

CLOPIDOGREL PFIZER 75 MG B90

COLCHICINA LIRCA 1 MG B60

COLCHICINE 1 MG B20

COLLYRE BLEU 10 ML

COLOSPASMYL SACHETS B/30

COPIGREL 75MG COMP B30

COPIGREL 75MG COMP B90

CORTEF 10 MG B100

CORVASAL 2 MG B30

CORVASAL 4 MG B30

COTAREG 160/12.5 MG B28

CREON 12000U GELUL B/60

CRESTOR 10 MG B30

CRESTOR 20 MG B30

CRESTOR 5 MG B30

CURACNE 10 MG B30

CURACNE 20 MG B30

CURACNE 40 MG B30

CURACNE 5 MG B30

CUREAML 500 MG B30

CYCLO 3 CREME DERM. 100 Gr / 40 Gr

CYCLO 3 FORT B30

CYTOPAXEL 100MG/16.7ML SOL INJ B/1

CYTOPAXEL 30MG SOL INJ B/1

CYTOTERE 20MG/1ML INJ B/1 (ERIOX)

CYTOTERE 80ML/4ML INJ B/1 (ERIOX)

CYTOXALINE 100MG/20ML INJ B/1 (OXALIPLATINE)

CYTOXALINE 50MG/10ML SOL INJ B/1 (OXALIPLATINE)

DAFALGAN 1GR COMP B/8

DAIVOBET 50 UGR/ 0.5 MG/GR 30 GR

DAIVOBET 50 UGR/ 0.5 MG/GR 60 GR

DAIVOBET 50UG/0,5MG PDE DERM

DEBRICOL AD 250 ML

DEBRICOL PED 100 ML

DEBRIDAT 200MG BT/15 COMP

DEBRIDAT SOL/BUV ADULTE 250ML

DECAPEPTYL LP 11,25MG B/1FL+S2ML+SER+2AIG

DECAPEPTYL SC 100MG B/7

DECONTRACTYL 500 MG B24

DECONTRACTYL BAUME

DEPAKINE 200 MG 40 ML

DEPAKINE 57.64MG/ML SP FL/150ML

DEPAMIDE 300MG DRAGES COMP B/30

DERMOSONE NEO CREME TUBE/15 GR

DERMOSONE NEO PDE

DERMOVIT PDE

DEXERYL CREME 150GR

DIAMEZID 60MG COMP BT90

DIAMOX 250 MG B24

DIAREN ENFANT 30MG PDRE.SOL.OR BT/30 SACH

DIARETYL B10

DIARETYL B20

DICLAIR-HP-HCG 5000IU B/3 AMP

DICLOGESIC SUPP ENF B/10

DICYNONE 250 MG B20

DICYNONE 500 MG B20

DILATRANE SP FL/200ML

DIPIPERON 40MG COMP B/20

DIPROSTENE AMP/INJ

DIVARIUS 20 MG B14

DIVARIUS 20 MG B28

DIVINUS 5MG COMP BT/30

DOGMATIL 200MG FORT COMP

DOGMATIL 50 MG B30

DOGMATIL B4

DOLIPRANE 300 MG SACHET B12

DOLIPRANE PRO 325/37.5 MG B20

DOPERAN 10 MG B4 2 ML

DRILL EXPECTORANT S.SUCRE AD. 5% 200 ML

DRILL PASTILLES

DRILL RHUME 500/4 MG B16

DRILL SP ADULTE F/150ML

DUOFILM 15 ML

DUOVISC SOL IM B/1 SER0,55ML

DUPHASTON 10 MG B10

EBEFEN 20 MG B30

ECOZYL 1% LAIT DERMIQUE

EFFERALGAN 330 MG VIT C B20

EFFERALGAN 600MG SUPP B/10

EFFERALGAN 80MG SUPP NN

EFFERALGAN ENF 300 SUPP

EFFERALGAN PED 90 ML

EFFERALGAN SUPP ENF 150MG

EFFEXOR LP 37,5MG GELUL B/30

ELLANITE COMP BT/21

ELUDRIL PRO 0.5ML/0.5GR SOL BUC FL200ML

ELUDRIL SOL BUCCAL FL/90 ML

ENOXAMED 2000 UI ANTI XA/0.2 ML B2

ENOXAMED 6000 UI ANTI XA/0.6 ML B2

ENOXAMED 8000 UI ANTI XA/0.8 ML B2

ENTEROGERMINA 2 M/5 ML B10

ENTEROGERMINA 2 M/5 ML B20

ENTRESTO 100 MG B56

ENTRESTO 200MG COMP BT/56

ENTRESTO 50 MG B28

EPIXX 250MG COMP BT/50

EPIXX 500MG COMP BT/50

ERYLIK 4% GEL DERM TB/30GR

EUCAMPHINE AD PDE

EUCAMPHINE AD SUPPO B10

EUCAMPHINE ENF B10

EUCAMPHINE NN/ENF PDE

EUCAMPHINE SIROP 150 ML

EXFORGE 5MG/160 B/28 COMP

EXFORGE HCT 10MG/160/12.5MG COMP B/28

EXFORGE HCT 5MG/160/12.5MG COMP B/28

EXFORGE HCT 5MG/160/25MG COMP B/28

FELDENE 20MG AMP/INJ B/2

FELDENE 20MG INJ BT/6

FELDENE 20MG SUPP B/15

FIBREX AD SANS SUCRE 500MG BT/8 SACHETS

FIBREX ENF SACHETS B/8

FLUCON 0,1% 3 ML

FLUIDABAK 1.5% 10 ML

FLUOCYNE 10% INJ B/10

FLUVASTA 40MG GELLUL B/30

FONCITRIL SACHETS B/30

FONGICIL 1% CREME 30GR

FORADIL 12 MCG B60 GELULES / B30

FORMIDIAB 850 MG B60

FORTUM 1GR INJ B/1

FORTUM ENF/NOUR 500MG INJ B/1

FOSFOCINE 1GR INJ BT/1

FOSFOCINE FL INJ 4G BT/1

FRAXIPARINE 0,3 ML B2

FRAXIPARINE 0,6 ML B2

FRAXIPARINE 0,8 ML B2

FUCIDINE ENF SIROP F/90ML

FUMAFER COMP B100

FUMIDEX 2% PDE DERM TB/15GR

FUROXEM 20 MG B5 2 ML

FUSIBACTER 250 MG B10

FUSIBACTER 250 MG B20

FUSIMAX 250MG COMP B/20

GALVUMET 50/1000 MG B60

GALVUMET 50/500 MG B60

GALVUMET 50/850 MG B60

GALVUS 50 MG B28

GAMOFLO 200 MG B14

GANFORT COLLYRE F/3ML

GARDENAL 40MG INJ BT/1+1

GAVISCON SUSP BUV B/24 SACHETS

GELUFENE 200MG GELULES B/20

GLIBENCLAMIDE 5 MG B60

GOLDIX DUO SACHETS B/12

GOLDIX JOUR AD 15 ML B12

GOLDIX JOUR AD 150 ML

GOLDIX NUIT AD 15 ML B12

GOLDIX NUIT AD 90 ML

GOLDIX POMMADE

GONAPEPTYL 3,75MG INJ

GRISEOFULVINE 250 MG B30

GYNERGENE CAFEINE B20

HEALON 10MG /0.85ML

HEALON GV 14MG/0.85ML

HERPEX 5% CREME 5GR

HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING

HYDROXO 10 000 SOL INJ 2 ML B4

HYDROXO 20 000 SOL INJ 2 ML B4

HYDROXO 5 000 B4

HYTACAND 16/12.5 MG B30

HYTACAND 8 MG/12.5MG B30

IBUPHIL 125MG SUPPO B/10

IBUPHIL 400 MG B20

IBUPHIL 600 MG B20

IBUPHIL COLD FORT 400MG COMP B/15

IBUPHIL SP ENF FL/125ML

IBUPRANE 400 MG B20

IBURHUME 200MG/30MG COMP.PELL. B15

IBURHUME FORT 400/60 MG

IDIUM 2MG GEL BT/20

ILAX 4 GR ENF B20

IMATINIB 100MG GELUL B/30

IMMUPRY 100MG SOL BUV FL/50ML

IMURAN 50MG COMP BT/100

IMUREK 50MG COMP BT/100

IMUREL 50 B100

INEXIUM 20MG COMP B14

INEXIUM 20MG COMP B7

INEXIUM 40MG COMP B/14

INFLOCINE 2.5% GEL

INICARD 50 MG B40

INSULINE APIDRA SOLOSTAR B/5

INSULINE INSULATARD HM 100UI

INSULINE PENFIL INSULATARD 100UI

INSULINE PENFIL MIXTARD 100UI

IPERTEN 20MG COMP BT/28

IREMOFAR 25 MG B30

ISOPTINE 120 MG B90

ISOPTINE LP 240 MG B30

ITRAZOL 100MG GELULES B16

ITRAZOL 100MG GELULES B32

ITRAZOL 100MG GELULES B4

JANUMET 50/1000MG COMP B/56

JANUVIA 100 MG B28

KALEORID LP 600 MG B30

KALINOR RETARD P 600 MG B50

KARDEGIC 160MG SACHET B/30

KAYEXALATE PDRE 15GR BT/454

KERLONE 20 B28

KETALGIC 50 MG B24

KETOMED 100 MG B5 2 ML

KETOPROGEL DERMIQUE T/50GR

KOMBIGLYZE XR 5/500MG COMP B/30

LACRYMED OPHTADOSE B20

LAMISIL 250MG COMP B/14

LANZOR 30 MG B14

LAPTOR 80MG BT/30 COMPRIMES

LARGACTIL 100 MG B30

LARGACTIL 25 MG B50

LARGACTIL AMP INJ 25 MG B/5

LASILIX 40 MG COMP BT/20

LASILIX RETARD COMP

LATIFEX PLUS COMP B/20

LEPONEX 25MG COMP B/50

LESCOL 40 MG B28

LESCOL 80 MG LP B28

LEVEMIR FLEXPEN 100UI B/5

LEVOMEPROMAZINE 100 MG B20

LEVOMEPROMAZINE 25 MG B20

LINCOCINE 600 MG B1 AMP 2 ML

LIPANOR 100 MG B30

LIPANTHYL 160MG COMP B/30

LOCERYL 5% SOL EXT F/2,5ML

LUMIGAN 0.1 3 ML

LUMIGAN 0.3 3 ML

LYRICA 150MG GELLUES B/56

LYSANXIA 10 MG B40

LYSANXIA 15 MG/ML 20 ML

MAALOX 20 MG B14

MAALOX 20 MG B28

MADOPAR 250 MG B100

MAG B6 100 MG/10 ML B20

MAXILASE 3000 UI COMP B/24

MAXILASE SP FL/125ML

MEGACEF 100MG SUSP/ENFANTS

MEGAPLATIN 150MG INJ B/1 (CARBOPLATINE)

MEMIXA 20MG COMP BT/30

MESONE 50MCG SPRAY NASAL F/120 DOSES

METHOTREXATE 25 MG/ML B10 FLACON 20 ML

METHOTREXATE BIODIM 25MG INJ B/1

MEXINE 200MG INJ B/10/2ML

MIACIN 500MG/2ML INJ B/6 AMP

MIBRAL 5MG COMP B60

MIBRAL 5MG COMP B90

MICROPAQUE SUSP FL/150ML

MIFLASONE 200 MG B60

MIFLONIDE 200 MG PDRE. INHAL. BUCC. B60

MIFLONIDE 400 MG PDRE. INHAL. BUCC. B60

MINIRIN SPRAY NASAL 10 G 2.5 ML

MINOXIDIL 2% F/120ML PHARMAGR

MINOXIDIL 5% F/120ML PHARMAGR

MITOSYL 65 GR

MONO-TILDIEM LP 200 MG B28

MONO-TILDIEM LP 300 MG B28

MONOTIAZEM LP 200 MG B30

MONOTIAZEM LP 300 MG B30

MOPRAL 20 MG B14

MORPHINE MEDIS 10MG/ML SOL INJ BT/10

MOXAL COMP BT/30

MUSCOFLEX 4MG/2ML

MUXOL 30MG BT/30 COMP

MUXOL FORT 0,6% SP F/180ML

MYCOSTER 1% POUDRE FL/30GR

MYCOSTER VERNIS 8% SOL EXT/3ML

NASACORT AQ 55MCG SPRAY/120 D

NAUTAMINE 90MG COMP B/20

NAVELBINE 10MG SOL INJ B/10

NEAFORGE 5MG/160MG COMP B30

NEAFORGE 5MG/160MG COMP B90

NEAFORGE 5MG/80MG COMP B30

NEAFORGE 5MG/80MG COMP B90

NEFOMED 20 MG SOL INJ B5

NEOBRUFEN 400 MG B30

NEOCILONE PDE. DERM. 10 GR

NEOFUNGINE PDE DERMIQUE

NEOPHRINE 10% 5 ML

NEOPHRINE 10% UNIDOSE 10 ML

NEORAL SANDIMMUM 100MG/50ML

NEOSTYNE POMMADE DERM

NEUTROMAX 30MG SOL INJ B/1

NEUTROMAX 48MU SOL INJ BT1FL/1ML

NICARDIPINE MEDIS 10MG INJ B/5

NIFLURIL 700MG SUPP AD B/8

NIMOTOP 30MG COMP B/30

NIMOTOP INJ 10MG 50ML B/1

NIVAQUINE 100MG COMP B/100

NOCERTONE 60 MG B30

NOMEGESTROL STRAGEN 5 MG B10

NORACIN 400MG COMP B/14

NORMIX SUSP BUV 60 ML

NOVACLAV 1 G/125 MG B21 sch

NOVACLAV 1 GR/125 MG B12 sch

NOVACLAV 100/12.5 MG ENF

NOVACLAV 100/12.5 MG NN

NOVACLAV 500 MG/62.5 MG B24 cp

NOVACLAV 500MG/62.5MG B16 cp

NOVAMOX 250MG SP F/60ML

NOVAMOX 500 MG SP 60 ML

NOVAMOX 500MG COMP DISP B/24

NOVATOUX AD 0.3% 15 MG/5 ML 150 ML

NOVATOUX ENF 0.1% 150 ML

NOVOMIX 30 FLEX-PEN 100 UI/MLB5 STYLOS 3 ML

NYSTATINE CREME

ODRIK 0.5MG GELUL B/28

ODRIK 2MG GELUL B/28

ODRIK 4MG GELUL B/28

OFLOCOL 0.3% COLLYRE BT/1 5ML

OFLOJECT 200 MG/40 ML B1

OMEZOL 10MG GELULES B/7

OMEZOL 10MG GELULES BT/14

OMNIC OCAS LP 0.4 B30

OMNIPAQUE 350 INJ F/50ML

ORECYCLINE DERMIQUE

ORECYCLINE OPHT

ORELOX SP ENF/NN F/100ML

OROKEN 100 PDRE ENF

OROKEN 200 MG B14

OROKEN 200 MG B8

OROMONE 1MG COMP BT/28

OROMONE 2 COMP B/28

OSMOLAX ENF SACHET B/20

OSMOLAX SACHETS BT/20

OSMOMED 5% UNIMED

OSPEN 1 M B12

OSPEN SIROP FL/60ML

OXALIPLATINE KABI 5MG/100MG INJ B/1

OXYTETRACYCLINE B20

OXYTETRACYCLINE DERMIQUE

OXYTETRACYCLINE OPH

OXYTOCIN GRINDEKS 5UI INJ B/10

PANADOL 500 MG B16

PARALVIT GRAND ENF 300MG SUPPO B/10

PARALVIT JEUNE ENF 150MG SUPP B/10

PARALVIT PED. 90 ML

PARALVIT SUPPO NN 80MG B/10

PARALVIT VIT C COMP EFFER BT/20

PARAMED POCHE 100ML B/6 UNIMED

PARKIZOL 5MG BT/50 COMP

PECTO 6 AD 180 ML

PECTO 6 ENF 150 ML

PENAMOX 500MG SP FL/100ML

PENICILLINE G 1M B/1 UNIMED

PERILAX SOL BUV FL/200ML

PHARMATEX 18.9 MG B20 ovules

PHENASPIRINE 1 CG NN B10

PHENASPIRINE 2 CG ENF B10

PHENOBARBITAL 50 MG COMP

PHILAZOLE 2% SHAMP F/100ML

PHLORO 80 MG B30

PHYSIOTENS 0,4MG COMP B/30

PHYSIOTENS 0.4 MG B30

PIROXEN 20MG 1ML INJ B/2

PIZOTIFENE SIROP FL/150ML (PIZOFEN)

PLAQUENIL 200MG BT/30 COMP

PMS-BACLOFEN 10MG COMP F100

PNEUMOVAX 23

POLERY AD SIROP F/200ML

POLERY ENF 125 ML

PRAXILENE 200 MG B20

PRAZOR 15 MG B16

PRAZOR 30 MG B16

PREDNICORT 20 MG B20

PREDNISONE 5 MG COMP

PREGAB 150MG GELULES B/60

PREVENSYL 10MG B/30 GELULES

PREVENSYL 2,5MG B/30 GELULES

PRIMAPRED 20MG COMP BT/10

PROFENID LP 200MG B/14 GELUL

PROGEST 400MG SUPPO B/15

PROMETHAZINE 25 MG B20

PROSPAN 0.7GR SIROP FL100ML

PULMICORT 0.5 MG/2 ML B5

PULMOSERUM 200 ML

PYOSTACINE 500 MG COMP BT/16

RAPIFEN 0.5MG AMP INJ B/5

RAPRIL 10MG COMP B/30

RHINATHIOL SP ENF 125ML

RHUTAGEL GEL DERMIQUE

RIFADIN 600MG INJ BT/1+1

RIFADINE 300 B100

RIFOCINE 250 MG BT/1 AMP INJ

RILAMIG 2.5MG COMP BT/2

RILAMIG 2.5MG COMP BT/6

RIVA 20MG COMP B/10

RIVA 20MG COMP B/30

RODOGYL B20

ROSULIP 10MG COMP BT/30

ROSULIP 20MG COMP BT/30

ROSULIP 5MG COMP BT/30

ROVAMYCINE 1.5 B16

ROVAMYCINE 3 M B10

RULID 150 MG B12

SABRIL 500 MG B60

SAIFOXYL 250 SIROP FL/60ML

SAIFOXYL 500MG PDRE SUSP OR FL/100ML

SALUREX 500 MG B20

SANDOSTATIN 100INJ BT/5

SARGENOR AMP B20

SECTRAL 200 MG B20

SECTRAL 400 MG B30

SELEXID 200MG COMP BT/12

SERETIDE 50 MG/25 MG/DOSE 120 DOSE

SEROQUEL 100MG COMP B/60

SEROQUEL 25MG COMP B/60

SERUM BICARBONATE SODIUM 1,4 % 500 ML

SERUM GLUCOSE 5% 500ML POCHE UNIMED

SERUM PHY 100ML POCHE UNIMED

SERUM PHY 1L POCHE UNIMED

SERUM PHY 250ML POCHE INFOMED

SERUM PHY 500ML POCHE INFOMED

SIFROL 0,18MG COMP B/30

SILICEA 9 CH

SINERDOL 300 B100

SIPHAT VASELINE 20 GR

SMECTA SACHET

SOLACY ENF COMP B/60

SOLACY PED B60

SOLIAN 100MG COMP B/30

SOLIAN 400MG COMP B/30

SOUFRANE 2% 15 ML

SPACINOL 80MG COMP B/10

SPACINOL 80MG COMP B/20

SPASMED SOL. INJ. B6 AMP 4 ML

SPIRIVA RESPIMA T 2.5UG B/60DOSES

SPIROGYL 750 MU B20

SPORALIM SOL

STALORAL ALTERNARIA 100 IC

STALORAL CUPRESSACEES 300IR

STALORAL CUPRESSACEES CT

STALORAL OLIVIER CT

STELAR 10MG SACHET B/28

STELAR 10MG SACHETS B/14

STELAR 40MG GELUL B/14

STELAR 40MG GELUL B/28

STRUCTOVIAL 20MG/2ML SOL INJ B/1

STRUCTUM 500MG GELULES B/60

SUCRAZIDE 5MG BT/30 COMP

SUFENTANIL MYLAN 10UG/2ML B/20

SUFENTANIL MYLAN 50UG/10ML SOL INJ BT/20

SULFAGANIDINE B20

SUPRASONE LOTION F/30GR

SUPRASTENE GOUTTES FL/30ML

SURGAM 200MG COMP B/20

SYMBICORT TURBU 100 UG 120 DOSES

SYMBICORT TURBU 200 UG 120 DOSES

SYMBICORT TURBU 400 60 DOSES

SYNTHOL GEL DERM 100 GR

SYNTHOL GM 450 ML

SYNTHOL PM 225 ML

TAHOR 10MG COMP B/56

TAHOR 10MG COMP B/91

TAHOR 10MG COMP BT/28

TAHOR 40MG COMP B/91

TAHOR 40MG COMP BT/28

TALLIS 250MG COMP B/42

TAMOXIFENE MYLAN 20 MG B30

TARDIPEN 1,2MUI INJ B/1

TARDYFERON 80 MG B100

TARDYFERON B9 50 MG B90

TAVASTOR 40MG COMP BT/90

TAVER 200MG COMP B/50

TEGRETOL LP 200MG B/50 COMP

TEGRETOL LP 400MG B/30 COMP

TEICO 400MG INJ B/1

TEICO 400MG INJ BT/10

TELFAST 120 MG B15

TELMISARTAN 40MG COMP B/30 MYLAN

TELMISARTAN 80MG COMP B/30 MYLAN

TENDINYL 25MG GELULES B/30

TENORMINE 100MG BT/28 COMP

TERALITHE 250 MG B100

TESTEX PROLONGATUM 250 ML B1 = ANDROTARDYL

TETAGAM 250 UI 1 ML = TETANUS GAMMA

TETRAXIM 1 DOSES B/1

THEALOSE SOL OCULAIRE 10ml

THERACALCIUM SOL INJ FL 100ML

THIOMED 4 MG B6 2 ML

THIOVALONE 0,333% COLLUTOIRE 12 ML 66 DOSES

TIAPRIDAL 100MG COMP B/20

TIORFAN 30 MG ENF. B30

TOBREX COLLYRE FL/5ML

TORENTAL 400MG COMP B/20

TRAMADIS 100 MG B5 2ML

TRAMAL 100 MG B5 2 ML

TRANDATE B30

TRI B B30

TRICIDINE 2% PDE DERMIQUE

TRIPLIXAM 10MG/2.5MG/10MG COMP BT/30

TYLAN 200 INJ

UCIDERM CREME

UCIDERM PLUS CREME

UCIDERM POMMADE

ULCAR SACHET BT/30

ULTRAVIST 370MG INJ F/100ML

ULTRAVIST 370MG INJ F/50ML

UNIGENTA 160 MG B2 2ML

UNIGENTA 160MG SOL INJ B/1

UPSA C 1G COMP EFF B/10

UPSA C CALCIUM 1GR COMP EFF B/10

UVIMAG B6 B20

VAAMOX 500MG IV INJ B/1

VACCINOTOXINUM 15 CH

VAGILEN B10

VALCYVIR 500 MG B42

VALCYVIR 500MG COMP BT10

VALECORT 0.1% CREME 10 GR

VALECORT 0.1% PDE 10 GR

VALPROATE DE SODIUM 500MG COMP B/30

VELCADE 3.5MG PDRE.P.PREP INJ BT/1FL

VERAX GEL DERMIQUE T/70GR

VERMOX 100 MG/5 ML 30 ML

VESICARE 10 MG COMP B/30

VESICARE 5 MG COMP B/30

VIAGRA 100 MG B4

VIBRAMYCINE N 100MG BTE 10

VIGASPIR B20

VILDA 50MG COMP B/30

VILDAMET 50/1000 MG B60

VILDYNE 50MG COMP BT/60

VIRGOCILLINE SOL INJ FL 250ML

VISSEN 10MG COMP B/30

VISSEN 10MG COMP B/90

VITACHOLINE 1.5MG GELUL B/30

VITAMIN C 500MG INJ B/10 (ACIDE ASCORBIQUE 100MG/ML)

VOLUVEN PERFUSION 500ML POCHE

XANAX 0.75MG GTTE BUV FL/20ML

XANAX RETARD 0,5MG LP B/30

XANAX RETARD 1MG LP B/30

XATRAL LP 10MG BT/30 COMP

XEDOL 100 MG SUPPO B10

XYLOGEL 2% GEL TB 60GR

XYZALL 5MG COMP B/28

XYZALL 5MG COMP BT/14

ZACTRAN SOL INJ FL/50ML

ZOLADEX IMPLANT 10,8MG B/1

ZOLADEX IMPLANT 3.6MG INJ B/1

ZOMAX 1500 PDRE.P.SUSP.OR FL/37.5ML

ZOMAX 600MG PDRE SUSP OR FL15ML