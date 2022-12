Deezer : Les blind tests sont accessibles directement par l’application mobile et le Web

Deezer, l’application de streaming musical qui donne accès à 90 millions de titres à travers le monde et à d’autres contenus audio, les podcasts notamment, vient de lancer pour la première fois une fonction de blind test qui est accessible depuis le site Internet et également dans les applications mobiles.

La plateforme française propose cette fonctionnalité pour ses utilisateurs afin qu’ils évaluent leurs cultures musicales avec les playlists de blind tests et bien sûr afin de se positionner dans le marché mondial du streaming musical à coté de Spotify et Apple Music qui vient également de lancer Apple Music Sing, une fonctionnalité qui transforme les appareils sous iOS et l’Apple TV 4K en karaoké.

Deezer propose plus d’une centaine de listes de lecture qui satisfont tous les goûts des auditeurs, d’ailleurs elles sont classées par thème, par artiste, par époque ou par genre.

Chaque liste de lecture contient 10 chansons et vous disposez d’un maximum de 30 secondes pour sélectionner l’un des quatre titres proposés. Le score final est basé sur le nombre de bonnes réponses et le temps requis pour compléter la playlist.