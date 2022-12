Le nouveau bureau Erasmus+ Tunisie avec des services élargis pour les jeunes, inauguré

Le nouveau bureau Erasmus+ Tunisie qui propose des services élargis pour les jeunes tunisiens à été fraichement inauguré. Le nouveau local est basé à Menzah 9 et propose désormais davantage de services de proximité.

Erasmus+ Tunisie (NEO-Tunisie) a été inauguré mardi 20 décembre à Menzah 9 (Rue Ali ben Khalifa) en présence du Ministre de l’Enseignement supérieur et recherche scientifique en Tunisie (MESRS), M. Moncef Boukthir, et de l’Ambassadeur de l’Union européenne, M. Marcus Cornaro et entame par la même occasion le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027.

Le programme Erasmus+, auquel la Tunisie participe depuis 2014, vise à promouvoir les échanges éducatifs et le développement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur et la jeunesse entre les pays de l’Union européenne et les pays hors Union. Il s’est élargi depuis 2021 pour inclure également le domaine de la formation professionnelle.

Erasmus+ est l’un des programmes phares de l’UE ; il est principalement axé sur 3 actions à savoir la mobilité des individus, la coopération entre organisations et institutions et le soutien à la politique et la coopération.

Il a pour objectifs de soutenir l’éducation, la formation et la jeunesse en Europe et au delà, et de contribuer à une croissance durable dans un contexte marqué par plusieurs défis globaux dont l’inclusion, l’environnement et la lutte contre les changements climatiques, et la transformation numérique.

Doté d’un budget d’environ 26,2 milliards d’euros, le programme Erasmus+ 2021-2027 ambitionne de booster la capacité d’innovation et d’excellence en soutenant des projets de coopération à travers le monde.

Au cours de la période du programme Erasmus+ 2015-2020, plusieurs projets ont été financés dans l’enseignement supérieur en Tunisie et ce dans divers domaines tels que la gouvernance, le changement climatique, l’environnement, l’ingénierie, l’emploi et d’autres domaines, avec une valeur financière totale d’environ 52 millions d’euros.

Avec son nouveau local, le Bureau NEO va répondre à plus d’attentes de ses bénéficiaires et partenaires, en offrant d’une part une proximité plus appropriée aux monde universitaire, et en proposant, d’autre part, des espaces de travail, de formation, de coaching et de networking plus adéquats.

