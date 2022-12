Chaînes YouTube les plus rentables en Afrique : Découvrez les meilleures chaînes en Tunisie, Algérie et Maroc

Le site américain CashNetUSA révèle une infographie qui met en avant les Chaînes YouTube les plus rentables en Afrique. Ce classement présente des chaînes YouTube africaines détenues par des créateurs de contenu authentifiés et qui évoluent dans plusieurs catégories.

C’est le youtuber Ameer Slow , un gamer tunisien âgé de 19 ans qui arrive n°1 en Tunisie avec 1,75 millions de dollars de revenu. Amir Dammak joue en ligne et partage des vidéos commentées sur Youtube, sa chaine YouTube est spécialisée dans les vidéos sur l’univers Minecraft. Il commente ses vidéos en dialecte du moyen orient et arrive ainsi à fédérer des fans de ces pays là, spécialement d’Iraq et Kuwait.

En Algérie, c’est la vidéaste culinaire algérienne Oum Walid, très populaire dans le monde arabe sur Youtube qui se distingue. L’algérienne a remporté grâce à sa chaîne de recettes culinaires 4,9 millions de dollars de revenu au fil des années.

Au Maroc le Youtuber Baraka lBaraka est classé le 1er du pays avec presque 2,9 millions de dollars de recettes. Il est spécialisé dans la création de vidéos humoristiques.

Infographie des Chaînes YouTube les plus rentables en Afrique

