Des vestiges archéologiques de citernes romains découvertes sous l’église Maxula Radès

L’Institut national du patrimoine (INP) annonce que des vestiges archéologiques de citernes romains ont été découvertes sous l’église Maxula Radès. Ces vestiges ont été trouvées lors de travaux effectués le 19 décembre 2022 dans le cadre du projet de transformation de l’église Maxula-Radès (gouvernorat de Ben Arous) en un complexe culturel.

Ces travaux ont été immédiatement interrompus et une équipe de l’INP a été chargée de procéder à une fouille de sauvetage, sous la supervision scientifique du chercheur Nizar Ben Slimane, et des conservateurs du patrimoine Lassaad Zamzmi et Amina Ferjani, lit-on dans le communiqué de l’INP :



L’église Maxula-Radès est une église catholique construite en 1911 sous le protectorat français. Elle a été officiellement remise à l’Etat tunisien en 1964 puis abandonnée avant la mise en application du projet de transformation.

Tekiano avec INP