La loi de finances de 2023 a été promulguée par le président Kais Saied lors d’une rencontre qu’il a eue, jeudi 22 décembre 2022 au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, le chef de l’Etat a mis l’accent, à cette occasion, sur la nécessité de lutte contre la spéculation, de garantir les produits vitaux au citoyen et de maîtriser l’inflation.

Saïed a également ratifié le décret-loi portant fixation de l’organisation administrative et financière et du mode de fonctionnement de la Fondation ” Fidaa ” pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés.

La rencontre a également permis d’examiner les activités du gouvernement pour les prochains jours et la situation générale du pays.