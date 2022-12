Réhabilitation des futurs mariés : Un nouveau programme lancé par le ministère de la Femme

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées annonce la mise en place du programme dénommé «Réhabilitation des futurs mariés» pour la période 2023-2025.

Ce programme a pour but de bâtir de futures familles tunisiennes saines et réussies à travers la qualification des jeunes et des futurs mariés par le développement de la culture conjugale et leur fournir les compétences nécessaires pour affronter les difficultés auxquelles les deux partenaires peuvent être confrontés.

Etant donné que le taux de divorce en Tunisie est de plus en plus élevé, le programme de « Réhabilitation des futurs mariés » est mis en place pour faire face et contribuer à la diminution de ce phénomène social.

En outre, personne ne peut nier que la famille est l’environnement où les futurs citoyens de la société tunisienne sont construits. Donc, pour garantir la stabilité psychologique et la bonne éducation des futurs membres de la société, il est nécessaire de commencer par le couple.