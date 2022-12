La Pharmacie Centrale de Tunisie recrute 120 agents et Cadres en 2023

La Pharmacie Centrale de Tunisie recrute 120 agents et Cadres au titre de l’année 2023. Plusieurs spécialités sont demandées à savoir des pharmaciens, employés administratifs, magasiniers, chauffeurs et des agents de surveillance et de nettoyage.

Les candidats qui désirent postuler au concours de la Pharmacie Centrale de Tunisie et qui remplissent les exigences demandées dans l’avis du concours suivants https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.tunisietravail.net/uploads/2022/12/concours-pharmacie-centrale-de-tunisie-pour-le-recrutement-de-122-agents-et-cadres-2023.pdf , doivent remplir le formulaire en ligne concours.phct.com.tn.

La date limite pour déposer sa candidature est fixée au 30 décembre 2022.

