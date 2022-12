L’Orchestre Symphonique Tunisien donne le concert du Nouvel An 2023 au théâtre de l’Opéra

L’Orchestre Symphonique Tunisien présente dimanche 1er janvier 2023 son incontournable Concert du Nouvel An au théâtre de l’opéra de la cité de la culture Tunis. En 2023, les jeunes musiciens de l’Académie auront l’occasion de partager la scène avec les musiciens professionnels de l’orchestre à l’occasion de ce concert, formant ainsi un ensemble multigénérationnel, mais néanmoins homogène.

Un périple musical retraçant quelques œuvres phares du répertoire symphonique et lyrique sera présenté par plus de 70 artistes sur scène réunissant les musiciens de l’Orchestre symphonique Tunisie et les membres de l’Académie.

De Bizet à Marquez, en passant par Strauss, Tchaïkovski et Brahms, c’est un moment musical inédit qui sera proposé aux mélomanes durant lequel Haithem Hadhiri (Barython), Nesrine Mahbouli (soprano) ou encore Zeineb Cherif (mezzo-soprano) performeront sous la houlette du maestro Fadi Ben Othman.

Programme du concert du nouvel an 2023 avec l’Orchestre Symphonique Tunisien :

• G.Bizet, Carmen, Prélude, Habanera, air d’Escamillo

• J.Strauss II, Frühlingsstimmen

• J.Brahms, danse hongroise n4

• P.I.Tchaïkovski, Lac de Cygnes, n2 valse

• A.Marquez, Danzon n2

• Medley de fin concert

Les billets du concert du nouvel an 2023 sont en vente en ligne à des prix entre 20 et 30 dt de sur le site eazytick.com

