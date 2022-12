M3GAN , le film sur la cyber poupée dotée d’IA au cinéma (B.A & Synopsis) 

Le film sur la cyber poupée dotée d’Intelligence artificielle “M3GAN” sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie. Le film M3GAN de Gerard Johnstone d’une durée de 1h41 est un long-métrage de fiction de type thriller épouvante qui vient conclure l’année avec une vision d’un futur qui n’est pas si improbable que ça..

Le film avec Allison Williams, Violet McGraw et Ronny Chieng est produit par James Wan, le célèbre producteur de la trilogie de films d’épouvante “Annabelle”, la fameuse poupée possédée et réalisateur du long-métrage du même genre Conjuring.

Synopsis film M3GAN : M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont l’intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et l’allié le plus sûr des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d’une entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, observer et apprendre tout en devenant à la fois l’amie et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l’enfant à qui elle est liée.

Quand Gemma devient tout à coups responsable de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les parents sont soudainement décédés, elle n’est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle décide de lier son prototype M3GAN à la petite fille, dans une tentative désespérée de résoudre ses problèmes sur ces deux fronts. Une décision qui va entrainer d’épouvantables conséquences…

B.A du film M3GAN



Le film M3GAN sera projeté à partir du mercredi 28 décembre 2022 à Pathé Tunis, Pathé Sousse et Pathé Azur City ainsi que dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie.

