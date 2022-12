Accélération de 22 startups Tunisiennes dans le cadre du Projet Madar Innovation

Le projet Madar Innovation est un programme de soutien aux entreprises qui a permis de soutenir et accélérer pas moins de 22 startups Tunisiennes évoluant dans divers secteurs à haut potentiel de développement et d’impact tels que l’Education, l’économie circulaire, le green, la santé, et bien d’autres.

Lancé par Impact Partner et New Silk Roads dans le cadre du programme EU4Innovation, ce projet avait pour objectif de contribuer au renforcement d’un écosystème entrepreneurial dynamique, résilient et innovant en Tunisie. En effet, Madar Innovation a progressé dans un processus de décentralisation et de diversification afin de garantir la dissémination des bénéfices des entreprises innovantes dans tout le pays et remédier au manque de diversité au sein des startups Tunisiennes.

2 cycles d’accélération pour entreprises offerts et soutien au structures d’appui à l’entrepreneuriat

Le programme a offert 2 cycles d’accélération pour entreprises qui cherchent l’accès au financement et celles qui cherchent l’accès au marché. Le programme d’accélération a été centré sur les besoins réels des entrepreneurs en fonction du niveau de maturité. Il a également été axé sur la pratique en minimisant la théorie.

Outre l’accélération, le programme a soutenu 12 structures d’appui à l’entrepreneuriat dans les régions dans le but d’améliorer leurs offres et mieux soutenir leurs communautés. Ces structures sont situées à Djerba, Sousse, Kef, Sfax, Kairouan, Mahdia, Regueb et Jendouba.

Deux d’entre elles ont reçu un accompagnement plus étroit pour le lancement d’un programme sous la forme d’un Fast Track pour leurs communautés, entièrement financé par Madar innovation.

De plus, trois autres structures d’appui de la capitale, ayant déjà leurs programmes d’incubation ou d’accélération ont également été appuyées dans leurs efforts de levée de fonds et de mesure d’impact. Ces derniers sont Minassa, Connect’innov et The Next Women Tunisie.

22 startups Tunisiennes soutenues et accélérées

Parmi ces entreprises, 60% sont fondées ou co-fondées par des femmes, 68% ont le label Start-up et 95% ont des produits ou services commercialisables.

Ces derniers ont pu participer à des évènements d’envergure dont deux évènements internationaux, deux Demo Days et 2 événements de networking et de mise en relation avec des investisseurs et différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Au total, pas moins de 260 entretiens individuels avec experts et une cinquantaine de sessions de groupe ont été organisés dans le cadre de ce projet qui a conjugué le talent et l’expérience de 18 experts.

Démarré en août 2020, le programme vient d’être clôturé en présence des partenaires financiers et d’une majorité des entrepreneurs et structures d’appui bénéficiaires lors d’une retraite de deux jours autour des thématiques de l’impact, des leçons tirées et des horizons nouveaux pour tous les participants.

L’équipe Impact Partner se réjouit de finir ce programme en ayant dépassé la plupart des indicateurs d’impact visés et en ayant contribué à l’émergence d’une nouvelle communauté d’entrepreneurs et d’acteurs de l’entrepreneuriat, qui viennent s’additionner à la grande famille Impact Partner et enrichir le paysage économique tunisien.

Le projet Madar Innovation co-financé par la Société Financière Internationale (IFC) et l’Union Européenne, et mis en oeuvre par Expertise France.

Tekiano avec communiqué